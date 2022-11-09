昨夜、熊本県天草市の40代の女性が自宅近くの川で心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。皆既月食を見ている際に、誤って転落したとみられています。死亡したのは、天草市の無職・和田恵海さん（45）です。きのう午後11時半ごろ、和田さんが自宅近くの水の流れていない川で頭から血を流し、心肺停止の状態で倒れているのを家族が見つけました。和田さんはすぐに病院に運ばれましたが、まもなく死