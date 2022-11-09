人気漫画「ドラゴンボール」の連載1話目が掲載された週刊少年ジャンプ（集英社）の海賊版の雑誌を販売し、著作権を侵害したとして、石川県警津幡署は、東京都墨田区の会社役員の男（50）を著作権法違反の疑いで逮捕し、9日に発表した。署によると、男は今年4月上旬、少年ジャンプの1984年51号の海賊版を、著作権者の承諾を受けずに複製されたものと知りながら、インターネットオークションに1冊出品し、販売。著作権を侵害した