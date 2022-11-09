カジュアルなのに柔らかな雰囲気を目指せる、そんな淡色ニットは今年も人気。【ユニクロ】にはウォッシャブルニットやふわふわニットなど、淡色カラーのニットが豊作なんだとか。そこで今回は、ユニクロマニアが実際に買った淡色ニットたちをピックアップ。マニアたちのお気に入りアイテムは、きっと皆さんも気に入るはずです♪ 2色買い推奨の洗えるニット @cestmignon_mauさんがメンズ売り場で見つけたのは、「上品見え