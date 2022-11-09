先月オーランドで開かれたプライドパレードに参加するマクスウェル・フロスト氏/Giorgio Viera/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）８日投開票の連邦下院選で、米フロリダ州オーランドを中心とする第１０選挙区の民主党候補、マクスウェル・フロスト氏（２５）の当選が確実になった。下院で初めて、１９９６年以降に生まれた「Ｚ世代」の議員が誕生する。ＣＮＮの予測によると、フロスト氏は共和党候補のカルビン・ウィンビッシュ氏を破り