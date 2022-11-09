パチンコ台に「くぎ曲げ」と呼ばれる不正な改造をしたとして、京都府警は９日、京都市南区のパチンコ店を経営する会社「ナカサン」（京都市右京区）の社長（４４）、店長（５０）、副店長（３８）の男３人と、法人としての同社を風俗営業法違反（無承認設備変更）容疑で書類送検した。３人は容疑を認めているという。 捜査関係者によると３人は共謀