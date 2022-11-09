NBCテレビによりますと、西部ワシントン州で行われた上院議員選挙で、与党・民主党の現職マレー候補の当選が確実になりました。6選を目指すベテランで72歳のマレー候補は、選挙戦終盤、バイデン政権へのインフレ批判の「逆風」にさらされ、野党・共和党のスマイリー候補から激しく追い上げられました。女性候補同士の争いとなった選挙戦では、共和党候補が、キッチンに立って撮影した動画で、高騰した食材を紹介するなど、与党・民