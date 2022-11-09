生活保護基準額の2013〜15年の大幅減額をめぐる訴訟で、大阪や東京など4地裁が国の減額決定を違法として取り消す判決を出したことについて、加藤勝信厚生労働相は9日の衆院厚労委員会で「（減額は）適切であると考えており、再検証する考えはない」と答弁した。減額決定に関しては、受給者らが全国29地裁で、生存権を保障した憲法25条に反するなどとして取り消しなどを求める訴訟を起こした。これまで13地裁で判決があり、9地