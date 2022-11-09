森永乳業は９日、ひと口アイス「ピノ」をカプセルトイのように楽しみながら食べられる「ピノ チョコアソート（ピノガチャパッケージ）」と「ピノ シーズンアソート（同）」を１１月４日から数量限定で販売すると発表した。専用パッケージを２箱使うと、カプセルトイ販売機のような「ピノガチャ」が作成できるという商品。ガチャを回すと、個包装のピノが出てくる。「チョコアソート」は、バニラ１０粒、アーモンド味７粒、チョコ７