森保ジャパンにまたもアクシデント発生だ。ドイツ１部シュツットガルトの日本代表ＭＦ遠藤航（２９）は８日（日本時間９日）に２―１で勝利したヘルタ戦で相手と激しく衝突し、そのまま救急搬送された。カタールＷ杯に臨む日本代表メンバーに選ばれた遠藤はＤＦ伊東洋輝とともに先発出場。後半３２分にヘディングでボールをクリアしようとしたところに敵ＭＦイバン・シュニッチの頭が遠藤の後頭部に激突し、その場に倒れ込んで