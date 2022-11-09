英国のウィリアムソン無任所相が辞任/Henry Nicholls/Reuters/FILEロンドン（ＣＮＮ）先月発足したスナク英政権のウィリアムソン無任所相が８日、同僚に嫌がらせのメッセージを送っていたとされる問題をめぐり辞任した。同氏はスナク首相にあてた辞表の中で、同僚に送ったメッセージに関する申し立ての手続きに従い、相手には謝罪したが、その後も過去の行動に対する訴えが相次いでいると説明。訴えの内容には反論する一方で、この