「え、ちょ返して！？！？！？」という投稿には、1万円札を得意げに（？）くわえたコーギーさんのお姿が…。この写真には6万以上の「いいね」がつき、「な、何を買う気だい？！」など多数の関心が寄せられています。投稿者の銀太＠コーギーさん（@ginta_1013）に状況を教えてもらいました。【写真】犬の表情をアップで見るリプ欄には「猫に小判じゃなく、犬に大金ｗ」「ちょっと待って洒落にならん」「思わずズームして本物！？っ