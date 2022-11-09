カタールのサッカー・ワールドカップ（W杯）アンバサダーが、ドイツのテレビに出演した際、同性愛は「精神の傷」だと発言した。人権擁護団体は、「有害で受け入れられない」発言だと批判している。カタールは、今年のW杯の主催国。同国元代表のハリド・サルマン氏は8日にドイツ民放ZDFが放映したドキュメンタリーの中で、トーナメントに参加するLGBTQ+（性的マイノリティー）の人々は「我々のルールを受け入れるべきだ」と語った。