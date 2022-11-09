阪神・岩貞祐太投手が９日、今季中に取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せず、残留することを表明した。兵庫・西宮市の球団事務所で会見。３年契約を結ぶことを明かし「３年、全部優勝する。それしかないですね」と決意を語った。ＦＡ宣言期間の最終日であるこの日まで熟考し、朝に結論を出した。「ずっと、本当にタイガースでやりたいという思いは持っていた」と語る一方、権利を取得した当初は移籍先を探すこと