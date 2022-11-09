美容整形外科クリニックの元院長が、手術で全身麻酔をかけた女性患者に性的暴行を加えたとして再逮捕されました。逮捕は5回目です。東京・江戸川区の美容整形外科クリニックの元院長、竹沢章一容疑者（43）は今年1月、全身麻酔で手術をし、意識の無い状態の20代の女性患者に2日にわたって性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、取り調べに対し容疑を認めているということですが、押収されたパソコンからは女