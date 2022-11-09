福岡・篠栗町で2020年に5歳の息子を餓死させたとして、1審で懲役5年の判決を受けた母親について、福岡高裁は、母親の控訴を棄却した。篠栗町の無職・碇利恵被告(40)は2020年4月、いわゆるママ友だった赤堀恵美子被告(49)と共謀し、当時5歳だった三男・翔士郎ちゃんに十分な食事を与えず、餓死させた保護責任者遺棄致死の罪に問われていた。1審の福岡地裁は、碇被告に懲役5年の判決を言い渡したが、弁護側は、量刑が不当として控訴