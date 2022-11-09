元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが９日に自身のインスタグラムを更新し、局アナ時代に担当していた「報道ステーション」に自身が映ったことを明かした。「報ステに一瞬僕が映っていました。笑果たして何人が気づいたかなー！？笑」とお茶目に投稿。実は偶然ではなく「僕がインタビューしていたのを報ステが使ってくれたからです」と明かし、「ラリージャパン開幕はいよいよ明日１１／１０です。楽し