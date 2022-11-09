そう甘くはないようです。■「FIRE卒業」SNSでトレンド入りに反響東海地方在住・30代男性：「転職とかもしたんですけど、どうも合わなくて。やっぱり、自分に合うのは『FIRE』。金銭的に自由になって、好きなことからしながら、生きてくっていうのが合うかなと思って。『FIRE』目指し始めた」去年の夏に紹介した、経済的に自立し、早期リタイアを目指す新たな生活様式「FIRE」。働かなくても、投資が生む利益で自由に暮ら