特別な用意をしなくても、夜空を見上げるだけで楽しめる天体ショー。それが「皆既月食」です。本格的なカメラがあれば、設定を工夫するとキレイに撮れますが、スマートフォンではどうでしょうか。2022年最大の天体イベントに、あえてスマホ6台を連れ出してチャレンジしてきました。皆既月食の様子。写真は2022年11月8日筆者撮影(以下同) (ソニー α7 III / 中一光学 CREATOR 135mm F2.8 II / 135mm・202.5mm相当 / F11 / 1.6秒 / I