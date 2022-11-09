炎に包まれる高層ビル。7日未明、アラブ首長国連邦のドバイにある35階建てのビルで火事がありました。このビルは、ドバイのシンボルとなっている世界一の高層ビル「ブルジュ・ハリファ」の近くにあり、現場は一時騒然となりました。火はその後、消し止められました。AP通信によりますと、ビルの中にいた人は全員避難し、けが人は確認されていないということです。（「グッド！モーニング」2022年11月9日放送分より）