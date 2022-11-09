20日に開幕するサッカー・ワールドカップ（W杯）カタール大会について、国際サッカー連盟（FIFA）のゼップ・ブラッター前会長が、カタールを開催国に選んだのは「間違いだった」と述べた。AP通信などが8日伝えた。報道によると、ブラッター氏はスイス紙に対し、「選択が悪かった。当時のFIFA会長として私はその責任を負っていた」と語った。「カタールは国が小さすぎる。それに対して、サッカーW杯は大きすぎる」とも述べたと