［ベルリン／チューリヒ８日ロイター］ - スイス大手銀行ＵＢＳのドイツ・フランクフルト支店とミュンヘン支店に対し、同国司法当局がロシア新興財閥（オリガルヒ）のアリシェル・ウスマノフ氏によるマネーロンダリング（資金洗浄）疑惑に関連した家宅捜索を実施した。フランクフルト検察報道官が８日、ウスマノフ氏に関係する銀行口座を対象に家宅捜索したと確認した。同報道官によると、マネーロンダリングが数千万ユー