【W杯現地発 カタールは今日もクレージー】#2不満も噴出！ 衝撃走った「大迫勇也落選」と「柴崎岳セーフ」サプライズ選考の真相ボンジーア！（こんにちは！）ボクのコラムを楽しんでくれているかな？今大会は「史上最小のW杯」。カタールって、これまでのどの開催国よりも小さいし、試合は全てドーハ市内とその周辺地域で行われる。1日に3試合をはしごできるかも、というほどのコンパクトさだ。チームやメディアも市内や近