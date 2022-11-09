現地時間11月９日に開催されたブンデスリーガの第14節で、ともに日本代表のMF遠藤航とDF伊藤洋輝の所属するシュツットガルトがへルタ・ベルリンとホームで対戦。90＋７分に奪った決勝弾で２−１の劇的勝利を飾った。これは、途中でピッチを後にしたキャプテンに捧げる白星でもあった。77分にヘッドでクリアをしようとした遠藤は、後ろから競り合いにきたイバン・シュニッチの頭と後頭部が激しく衝突。ピッチに倒れ込み、担架に