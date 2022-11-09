―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第403回目をよろしくお願いします。◆1990〜2000年代のトレンドが再び流行いよいよ我らオジサンの時代がやってきました！今、30〜40代を迎えているアナタ。そうです、そこのアナタです。我々が青春時代を過ごした1990〜2000年代のトレンドが巡り巡って今また流