バズレシピでおなじみの人気料理家・リュウジさんがお母様から引き継いだというレシピ「虚無ご飯」。どんなに料理を作る気力がないときでも、これだけは作れて食べられるそうです。「本当に限界に来た時に食べる母の味」と、自身の動画では語っていましたよ。あったかご飯にバターとしょうゆ、かつお節、かくし味程度のうまみ調味料。これだけで、かきこまずにはいられない味に仕上がります♪ 【鳥羽シェフレシピ】「豆腐