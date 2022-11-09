結婚式の当日に不倫現場を目撃するだなんて、そんなの漫画の中だけの話だっと思っていたのに・・・。まさかの不倫現場目撃体験をしてしまったEさんに話を聞いてきました。 夫婦で結婚式に参列したEさん夫婦 大学生の頃から付き合っているEさん夫婦は、サークルが同じで夫婦ともに仲良しだったAちゃんの結婚式に招待されました。Aちゃんとはサークルでもいつも一緒のグループで、家で飲み会をして気づくと朝