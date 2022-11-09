米国の大幅利上げが続き、ドル高の弊害が大きくなってきたことから、そろそろ米国の金融政策が転換し、インフレと円安が是正されるとの見方が出ている。確かにそうなってくれた方が日本経済には好都合だが、過度な期待感は持たない方がよいだろう。市場とFRBのスタンスには相当な乖離があり、市場関係者の認識は甘いよう見受けられる。FRBのスタンスは依然として強硬2022年11月2日に開催されたFOMC（連邦公開市場委員会）では0.75