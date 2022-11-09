日本で来る12月3日公開予定の人気漫画『SLAM DUNK（スラムダンク）』の新作映画『THE FIRST SLAM DUNK』。【比較画像】韓国漫画家が『SLAM DUNK』模倣疑惑で大炎上原作者・井上雄彦が監督と脚本を務めることで注目を集めている同作だが、今月4日に配信された映画最新情報の解禁特番では、かつて1993〜1996年に放送されたテレビアニメ版から一新された声優陣に賛否が分かれるなど、ネット上で連日話題に上がっている。そんな映画『T
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- 1. 「ドロップス」佐久間製菓が廃業
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- 9. バルミューダ 新型炊飯器を発表
- 10. 月食「勘違い」トレンド入り話題
- 1. Twitterの有料化 検討中との報道
- 2. 最新スマホで月食撮影「最強」か
- 3. 映画館で鑑賞 過半数が年1回以下
- 4. Twitter アカウント認証有料化へ
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