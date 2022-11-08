日本にもチャンスあり？２０日開幕のサッカーカタールＷ杯を前に、中国メディア「捜狐」がＥ組の実情を分析した。Ｅ組には優勝経験国のドイツ、スペイン、２０１４年ブラジル大会ベスト８のコスタリカと日本が名を連ねる。同メディアは「ぞっとするほど面白いグループ」と報道。日本には分が悪い組み合わせにも見えるが、なぜ注目を寄せているのか。その理由について「かつてスペインとドイツはＷ杯の優勝候補だったが、今