1960年代から、アーティストとしてはもちろん、映画・ブロードウェイでの役者業など、幅広い活躍を続けてきたシェール（Cher）。自立した女性としての発言なども注目され、フェミニストのアイコンとしても支持を集めてきた。そんな彼女が、自身の40歳年下男性との年の差恋愛についてコメント。批判や一部ファンからの不安の声に対しても、シェールらしい言葉でメッセージを綴っている。手つなぎデートが捉えられ…映画『バーレクス