【AFP＝時事】台湾外交部（外務省）はこのほど、ウクライナで義勇兵として戦っていた台湾人男性が戦死したと発表した。ロシアによる侵攻を受けるウクライナで台湾人義勇兵が死亡するのは初めてとみられている。外交部によると、ウクライナ軍の野戦指揮官が、義勇兵大隊に加わっていた曽聖光（Tseng Sheng-kuang）さん（25）の死亡を認めた。同部は5日夜、「ウクライナの戦争に命を賭した同胞に心からの弔意を表するとともに、