侍ジャパン公式ツイッターが８日、佐々木朗希投手（２１）＝ロッテ＝と宮城大弥投手（２１）＝オリックス＝の卓球対決動画をアップ。公開から３時間で約１・４万件の「いいね」を集めている。今強化試合の練習でキャッチボール相手を務めている同級生の２人。卓球対決では、どちらかが得点を取るたびに「よしよし！」「ああっ…」と一喜一憂。最後は宮城の打ち返した球がアウトとなって佐々木朗が勝利した。佐々木朗はガッツポーズ