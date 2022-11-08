11月4日、King & Prince（以下、キンプリ）の岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太が来年5月に脱退し、残る永瀬廉、高橋海人の2人でグループを存続させていくと発表された。さらに、平野と神宮は脱退と同時にジャニーズ事務所を離れるといい、同秋には岸も退所。この衝撃発表を受け、ティアラ（キンプリファンの愛称）たちに動揺が広がっている。【写真】平野紫耀のファンが読みとった“縦読みSOS”のブログ文11月4日の夜11時にキ