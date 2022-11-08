JR新宿駅南口から徒歩10分ほどにある庭園・新宿御苑（東京都新宿区）に入園する際、券売所でチケットを買わずに、交通系ICカードを入場ゲートに直接タッチすれば入れるようになったとして、SNS上で「スマート」「素晴らしい」と話題になっている。環境省新宿御苑管理事務局は2022年11月8日、J-CASTニュースの取材に対し、11月1日から本格的に運用していると明かした。「シンプルですが、素晴らしい」環境庁などの公式サイトによれ