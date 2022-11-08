「XJAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）、ロックバンド「ラルクアンシエル」のHYDE（53）、「LUNASEA」や「XJAPAN」などで活動するギタリストのSUGIZO（53）が、それぞれSNSを更新。今月11日の正午に「重大発表」をすると宣言した。また、ギタリストMIYABIも同日同時刻に生配信を予定しており、ファンの間でさまざまな憶測が広がっている。米ロサンゼルスを拠点に活動中のYOSHIKIは、緊急帰国し「重大発表記者会見」を行