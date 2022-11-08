福岡県警博多臨港署は７日、熊本市中央区、自称医師の男（３８）を大麻取締法違反（所持）と医薬品医療機器法違反（指定薬物所持）の両容疑で逮捕した。 発表では男は６月２７日午前１時半頃、福岡市中央区に止めた車内で、大麻０・００７グラムや指定薬物を含む液体０・０５グラムを所持した疑い。警察官がパトロール中、目をそらした男を不審に思