156人が死亡した韓国・ソウルの転倒事故をめぐり、警察の特別捜査本部は8日、警察トップの執務室や現場を管轄する警察署など50か所以上に家宅捜索に入りました。家宅捜索は午前9時から一斉に行われ、警察トップ・尹煕根長官の執務室や、現場の梨泰院を管轄する龍山署の署長室など55か所に及びます。こうした中、SBSテレビは、龍山署の情報担当の警察官が事故の3日前に作成したハロウィーンの群衆による危険性を分析した報告書を入