22日にU-21ポルトガル代表と対戦日本サッカー協会は11月8日、14〜22日にヨーロッパ遠征に臨むU-21日本代表メンバー23人を発表。U-21日本代表は、現地時間18日（日本時間19日）にスペイン・セビージャでU-21スペイン代表、22日（日本時間23日）にポルトガル・ポルティマンでU-21ポルトガル代表と対戦する。U-21日本代表メンバーは以下のとおり。＜GK＞小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）佐々木雅士（柏レイソル）