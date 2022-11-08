谷原章介が、8日放送の『めざまし8』(フジテレビ系)で、自転車交通違反についての話題の際、違和感のある発言が話題となっている。先月31日から警視庁は、都内の自転車の交通違反の取り締まりを強化した。それから1週間が経ったが、取材班が街にカメラを向けると、交通違反の自転車が未だに走行していることが発覚。​>>川音騒音騒動、谷原章介の発言が「なんで住民のせいにしたい?」と物議 気付かなかった住民に疑問ぶ