11月4日、ファンクラブサイト内でKing & Prince（以下、キンプリ）の平野紫耀（しょう）、岸優太、神宮寺勇太の3人が'23年5月22日をもってグループから脱退することを発表。人気グループの突然の分裂に、ファンからは悲しみの声が上がっている。【写真】脱退した岩橋も参加して…分裂直前に目撃されていた“キンプリ6人”の自撮りシーン「SNSでは“#ティアラ（キンプリのファンの総称）はキンプリを救いたい”というハッシュ