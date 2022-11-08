資産10億〜20億円程度の「シン富裕層」と呼ばれる人たちが存在感を高めている。資産家向けの海外生活をサポートしているアエルワールドの大森健史社長は「これまでの富裕層とは異なり、服装などからはリッチ感がないので、そのへんにいる学生と見分けがつかない。そして決断が早く、海外移住であってもふわっと決めてしまう」という――。（第1回）※本稿は、大森健史『日本のシン富裕層なぜ彼らは一代で巨万の富を築けたのか』