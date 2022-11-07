Amazon プライムビデオは11月11日（金）を予定している映画『すずめの戸締まり』に先駆けて新海誠監督の過去作を一挙、見放題で配信した。（画像は『Amazonプライムアニメ』公式Twitterアカウントより）今回、見放題で配信されたのは『彼女と彼女の猫 everything flows（完全版）』、『言の葉の庭』、『星を追う子ども』、『秒速5センチメートル』、『雲の向こう、約束の場所』、『天気の子』の6作品。そのなかでも『天気の