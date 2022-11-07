2019年の『NHK紅白歌合戦』のリハーサルに臨んでいたKing＆Princeの5人。左から郄橋海人、岸優太、平野紫耀、永瀬廉、神宮寺勇太（写真・田中昭男）新しい週を迎えても、そのショックは癒えない……。11月4日、ジャニーズ事務所が発表した、「King＆Prince（キンプリ）」メンバーの平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太の3人の退所。3人は2023年5月22日をもって、グループを脱退する。平野と神宮寺は脱退と同時にジャニーズ事