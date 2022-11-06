¹âÃÎ½ð¤Ï6Æü¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¥í¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©Î©¹âÃÎÅì¹â¹»¶µ°÷¡¢Ãª¶¶Ë§Ê¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤È¡¢ºÊ¤Ç»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ÎÍý¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë=¤È¤â¤Ë¹âÃÎ»ÔÊõÄ®=¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Ç§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹âÃÎ»ÔÆâ¤Î40Âå¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ­¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤Ë¥Î¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¸ýºÂ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤°²òÌó¤¹¤ë¤Èµ¶¤Ã¤Æ¥í¡¼¥ó¥«¡¼¥É1Ëç¤òºî¤é¤»¡¢ºòÇ¯3·î2¡Á6Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¼õ