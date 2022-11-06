¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¡ÊRock and Roll Hall of Fame¡Ë¡×Æþ¤ê¤òº£Ç¯²Ì¤¿¤·¤¿±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ç¥å¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡ÊDuran Duran¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡ÊAndy Taylor¡Ë¤¬¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ç¥å¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÅÓÃæ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥ë¡¦¥Ü¥ó¡ÊSimon Le Bon¡Ë¤¬¥Æ¥¤¥é¡¼¤«