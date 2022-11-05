¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¼óÅÔ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶á¹Ù¤Ç4Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNCT127¡×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»¦Åþ¤·¡¢30¿Í¤¬¼º¿À¤¹¤ëÁû¤®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¸ø±é¤Ï·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø±é¤Ï4Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¹Ù³°¤Î¥¿¥ó¥²¥é¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´ÑµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ²¡¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢30¿Í¤¬µ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ø±é¤Ï¸á¸å10»þ20Ê¬¤´