¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÉû¼ÒÄ¹¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥É¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¿¥Ã¥­¡¼¤³¤ÈÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇºÇ¤âÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÆü?À¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼?¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó£Ê£á£ð£á£î¡×¡Ê¥È¥é¥¸¥ã¡Ë¤À¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀèÂå¼ÒÄ¹¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤ÎÌ´¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¤¬¡¢ÂìÂô»á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¿±¿¤Ï¡½¡½¡££²£°£±£¸Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤«¤é°úÂà¤·Î¢Êý¤Ë²ó¤Ã¤¿ÂìÂô»á¤Ï