ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë»¦ÃîºÞ¤Î£Ã£Í¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤º¡¢·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤¬¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£¹áÀî¤Ï£¸·î¡¢¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ø¤Î?À­²Ã³²?¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¶âÍËÆü»Ê²ñ¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤äÆ±¶É·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¢¥È¥à¤ÎÆ¸¡×¤Ê¤É¤ò¹ßÈÄ¡£¥È¥è¥¿¤ä¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢½Ð±é¤·¤¿£Ã£Í£·¼Ò¤Î¤¦¤Á£¶¼Ò¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£»Ä¤ë¤Ï¡Ö¥­¥ó¥Á¥ç¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÂçÆüËÜ½üÃîµÆ¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Î¤ß¡£¹áÀî¤ÏÆ±¼Ò¤Î»¦