ロシアがウクライナからの穀物などの食料輸出合意への参加を停止した問題で、ロシア国防省は2日、合意に復帰すると発表した。ロシアは10月29日、ロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島の艦隊や民間船を同国が攻撃したとして、参加停止を表明していた。合意への復帰をめぐり、プーチン大統領は1日、トルコのエルドアン大統領と電話会談し、ウクライナが黒海の食料輸送ルートを軍事利用しないことを条件と示した。ロシ