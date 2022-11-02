女優の遠野なぎこ（42）が2日放送のTOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後8・30）に生出演。感動ムードから一転マッチングアプリを始めたという衝撃告白にスタジオが大笑いに包まれた場面があった。番組2030回のSPウイーク企画で「グータンヌーボ」をオマージュした企画が好評だったため、定期的な企画となった「ダンディヌーボ」。今回は遠野から「幸せとは何ですか？」という相談。「今は私って幸せなのかな？という壁